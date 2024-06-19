Учителям Узбекистана планируют повысить зарплату. Правда, не всем

Также с нового учебного года система оценки президентских школ будет применяться еще в тысяче школ. За ними будут закреплены 182 специализированные школы и первые 500 школ, апробировавших систему в прошлом году. Отмечается, что в результате этого успеваемость учеников в них повысилась с 53% до 59%. Для руководства и учителей школ, добившихся высоких результатов, установлена надбавка до 40%.