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Учителям Узбекистана планируют повысить зарплату. Правда, не всем

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Власти предложили повысить с сентября 2025 года размер заработной платы учителям, имеющим высшую и первую квалификационную категорию, передает корреспондент Podrobno.uz.

Предложение прозвучало на совещании у президента.

Также с нового учебного года система оценки президентских школ будет применяться еще в тысяче школ. За ними будут закреплены 182 специализированные школы и первые 500 школ, апробировавших систему в прошлом году. Отмечается, что в результате этого успеваемость учеников в них повысилась с 53% до 59%. Для руководства и учителей школ, добившихся высоких результатов, установлена надбавка до 40%.

Также среди планов оснастить 270 школ интерактивными досками, 365 -компьютерными классами.

На совещании президент также рассмотрел предложение о создании Национального института педагогики воспитания на базе Научно-исследовательского института педагогических наук Узбекистана имени Кары-Ниязи. На новый институт будут возложены задачи по укреплению сотрудничества «махалля — родители — школа», созданию воспитательной литературы для родителей и детей, научному исследованию дидактических взглядов джадидов.

Кроме того, были затронуты вопросы внедрения международных методов в школы спортивного мастерства Баходира Жалолова и Оксаны Чусовитиной, улучшения качества обучения и тренировок.

образование