На концерте в честь Путина в Пхеньяне прозвучали песни о войне и композиции Shaman

На концерте исполнили попурри русских песен, в том числе «Священная война», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа», «Катюша». Также прозвучали отрывки песен Shaman — «Встанем», Григория Лепса — «Родина-мать», Олега Газманова «Россия» и «От Волги до Енисея» и «Отчего так в России березы шумят» группы Любэ. Артисты исполняют русские песни на русском и корейском языках, а также корейские композиции.