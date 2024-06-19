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На концерте в честь Путина в Пхеньяне прозвучали песни о войне и композиции Shaman

ПХЕНЬЯН, 19 июня. /ТАСС/. Песни о войне и композиции из репертуара исполнителя Shaman прозвучали на концерте в честь президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне.

Концерт проходит в Пхеньянском доме спорта, на нем присутствуют лидеры двух стран, Путин и Ким Чен Ын, а также делегации России и КНДР. Перед открытием концертной программы прозвучали государственные гимны двух стран, выступал сводный военный оркестр КНДР.

На концерте исполнили попурри русских песен, в том числе «Священная война», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа», «Катюша». Также прозвучали отрывки песен Shaman — «Встанем», Григория Лепса — «Родина-мать», Олега Газманова «Россия» и «От Волги до Енисея» и «Отчего так в России березы шумят» группы Любэ. Артисты исполняют русские песни на русском и корейском языках, а также корейские композиции.

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Путин Владимир
музыка