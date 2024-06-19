Границы всех населенных пунктов Нижегородской области установят в 2025 году

«Это колоссальная работа, которую мы проводим, в том числе и с правительством Нижегородской области — внесение границ территориальных зон в ЕГРН. Работа идет быстрыми темпами. В 2025 году уже должны будем завершить внесение всех границ ЕГРН. Поэтому граждане могут с легкостью открыть публичные карты, посмотреть в какой территориальной зоне располагается их имущество», — отметила Эксперт управления Росреестра по Нижегородской области Екатерина Голованова.