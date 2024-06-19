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Границы всех населенных пунктов Нижегородской области установят в 2025 году

Границы всех населенных пунктов Нижегородской области установят в 2025 году. Об этом рассказали эксперты Управления Росреестра по региону в ходе пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).

Работа по внесению границ в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) продолжаются. Полностью они завершатся в 2025 году.

«Это колоссальная работа, которую мы проводим, в том числе и с правительством Нижегородской области — внесение границ территориальных зон в ЕГРН. Работа идет быстрыми темпами. В 2025 году уже должны будем завершить внесение всех границ ЕГРН. Поэтому граждане могут с легкостью открыть публичные карты, посмотреть в какой территориальной зоне располагается их имущество», — отметила Эксперт управления Росреестра по Нижегородской области Екатерина Голованова.

Напомним, Нижегородская область граничит с 80 субъектами. В состав региона входят более 4,8 тысячи территориальных единиц.