Стратегическое партнерство и отпор санкциям. Итоги переговоров Путина и Ким Чен Ына

ТАСС собрал ключевые заявления президента РФ по итогам переговоров в Пхеньяне.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Договор позволит поднять взаимодействие двух стран «на новый уровень», а не останавливаться на достигнутом. В документе «поставлены масштабные задачи и ориентиры углубления российско-корейских связей на долгосрочную перспективу». Это касается политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области, а также сферы безопасности.
Договор предусматривает в том числе «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников».
В этом контексте следует обратить внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений для нанесения ударов по российской территории: «Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств».
Развитие сотрудничества
Россия «не исключает для себя развития» военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в связи с подписанным договором.
Страны развивают отношения в сфере образования: «В настоящее время в России обучаются 130 граждан КНДР. Будем развивать это сотрудничество в будущем».
Развиваются взаимодействия в области сельского хозяйства, в культурно-гуманитарной сфере. Так, «под личным патронажем товарища Ким Чен Ына в КНДР с большим успехом прошли гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра».
Кроме того, стороны уже наладили работу в сфере туризма: «На летний сезон формируются тургруппы, ориентированные на отдых на корейских приморских курортах». Также в КНДР был организован отдых детей погибших участников специальной военной операции в корейском детском лагере «Сондовон»: «Мы высоко ценим этот искренний жест заботы и дружбы».
Товарооборот между странами в абсолютных цифрах пока скромный, но наблюдается хорошая динамика: «В 2023 году товарооборот увеличился в девять раз, за первые пять месяцев текущего года рост составил еще 54%».
Вопросы международной безопасности
Значительное внимание на переговорах «заняли вопросы безопасности и международной повестки». Россия и КНДР «последовательно отстаивают идею формирования более справедливого и демократического, многополярного мироустройства», которое должно опираться на международное право и культурно-цивилизационное многообразие.
Оценки Москвы и Пхеньяна относительно коренных причин эскалации военно-политической напряженности совпадают: «Это конфронтационная политика США по расширению в субрегионе своей военной инфраструктуры». Такие шаги подрывают мир и стабильность, несут угрозу всем странам Северо-Восточной Азии.
Москва отвергает «попытки возложить ответственность на Корейскую Народно-Демократическую Республику за ухудшение обстановки». Пхеньян вправе «принимать обоснованные меры» по укреплению собственной обороноспособности, обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета.
Состоявшие в Пхеньяне переговоры «будут способствовать дальнейшему развитию дружбы и партнерства России и КНДР, укреплению безопасности во всем регионе».
Независимая политика
Россия и КНДР «проводят независимую внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата». Объективная и сбалансированная позиция КНДР по тематике украинского урегулирования, понимание первоначальных причин кризиса — «еще одно наглядное подтверждение подлинно самостоятельного, независимого, суверенного курса» корейского руководства.
Противодействие западным санкциям
Москва и Пхеньян продолжат «противодействовать самой практике санкционного удушения как инструменту, который Запад привык использовать в целях сохранения своей гегемонии в политике, экономике и других сферах».
Запущенный США режим санкций Совбеза ООН «в отношении КНДР должен быть пересмотрен». Воспроизводимые западными пропагандистами штампы уже не могут замаскировать агрессивные геополитические замыслы, в том числе и в регионе Северо-Восточной Азии.