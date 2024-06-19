Стратегическое партнерство и отпор санкциям. Итоги переговоров Путина и Ким Чен Ына

В этом контексте следует обратить внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений для нанесения ударов по российской территории: «Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств».