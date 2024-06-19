МИД Беларуси и России 20 июня представят доклад по правам человека в отдельных странах

«Двумя нашими внешнеполитическими ведомствами подготовлен первый совместный доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах, — сказала Захарова. — Мы такие доклады выпускали в индивидуальном качестве, а теперь объединили усилия. Этот совместный доклад будет опубликован синхронно двумя ведомствами 20 июня в 10 утра».



Дипломат добавила, что презентация доклада также запланирована на 3 и 5 июля в рамках 56-й сессии Совета Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Женеве и в штаб-квартире Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене.



«Это исследование, которое подготовлено совместными усилиями МИД двух стран, в отличие от аналогичных американских, европейских изысканий, не носит цели нравоучения или морализаторства. В нем использованы материалы правозащитных неправительственных организаций, учтены рекомендации международных универсальных и региональных механизмов в области прав человека, в частности, комитетов, договорных органов системы ООН, региональных, в особенности европейских, правозащитных институтов. Доклад обобщает фактологическую информацию о нарушениях прав человека в упомянутых странах», — прокомментировала Мария Захарова.



По ее словам, основные проблемы в области прав человека в мире вызваны стремлением определенной группы стран «навязать конъюнктурные интересы другим государствам под видом неких универсальных норм».



«В результате происходит внедрение одностороннего толкования правозащитных норм, имеют место недобросовестные усилия по использованию прав человека в политических целях, включая попытки подорвать основные принципы международного права за счет применения риторики о нарушениях прав человека в качестве повода для вмешательства во внутренние дела суверенных государств», — заявила она.



Представитель ведомства также обратила внимание на то, что в сфере прав человека по-прежнему не просматривается намерение западных стран «отказаться от конфронтационного подхода в пользу конструктивного международного сотрудничества».



«Их усилиями блокируется работа функционирующих в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы правовых механизмов, которые отрицают, осуждают и не допускают проявления героизации нацизма, расизма, ксенофобии и связанной с ним нетерпимости», — заключила Захарова.