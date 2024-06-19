Радий Хабиров рассказал одаренным выпускникам школ о залоге успешной карьеры

«Я всегда говорю, что хорошая учёба — это действительно залог успешной карьеры. Неважно, где она состоится. Вы сами определите себе ваш жизненный путь. Кто-то поступит в лучшие вузы Российской Федерации, что я как руководитель республики очень приветствую. На самом деле, наверное, для того и существуют лучшие вузы, куда самые талантливые ребята стремятся. У меня в этом есть и свой интерес, конечно, всегда, поскольку нам всем, нашей управленческой команде, надо развивать республику. Развивать республику без ярких, талантливых людей очень сложно, практически невозможно. Поэтому, конечно, я всегда мечтаю, что вы отучитесь, кто-то определится в том месте, где он учился. А кто-то приедет, вернётся и будет здесь работать вместе с нами, созидать. И, как я всегда говорю, через какое-то время вы будете управлять и республикой, управлять всеми процессами, какие есть».