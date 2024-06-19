Радий Хабиров рассказал одаренным выпускникам школ о залоге успешной карьеры

«Этот год стал рекордным для Башкортостана. У нас 10 победителей, 42 призёра. И это вызывает самую настоящую гордость. Во-первых, за вас, за наших школьников, за молодёжь, И, конечно, в целом за всю нашу республику. Я хотел выразить вам слова огромной благодарности и слова уважения, что вы есть у нас такие, это огромный труд. Мы понимаем, что за всеми этими победами, за “пятёрками”, за золотыми аттестатами всегда стоит прежде всего большой труд. Вы настоящие трудяги и лучшие наши ребята. Для нас это очень важно. Показатель количества победителей олимпиад и показатель количества стобалльников является для нас очень хорошей лакмусовой бумажкой, всё ли правильно мы делаем в сфере развития образования, прежде всего школьного образования», — отметил Радий Хабиров.
Глава республики напомнил, что в регионе количество победителей и призёров увеличилось почти в два раза. Он рассказал, что высшее образование республики тоже движется в высоком темпе, с хорошими успехами, развитием.
«Я всегда говорю, что хорошая учёба — это действительно залог успешной карьеры. Неважно, где она состоится. Вы сами определите себе ваш жизненный путь. Кто-то поступит в лучшие вузы Российской Федерации, что я как руководитель республики очень приветствую. На самом деле, наверное, для того и существуют лучшие вузы, куда самые талантливые ребята стремятся. У меня в этом есть и свой интерес, конечно, всегда, поскольку нам всем, нашей управленческой команде, надо развивать республику. Развивать республику без ярких, талантливых людей очень сложно, практически невозможно. Поэтому, конечно, я всегда мечтаю, что вы отучитесь, кто-то определится в том месте, где он учился. А кто-то приедет, вернётся и будет здесь работать вместе с нами, созидать. И, как я всегда говорю, через какое-то время вы будете управлять и республикой, управлять всеми процессами, какие есть».
Глава республики рассказал, что в Уфе построена первая очередь межвузовского студенческого кампуса, который является одним из лучших в стране.
«Сейчас начинается строительства второй очереди в 120 тысяч квадратных метров той части, где будут жить студенты, рассчитанной на 4,5 тысячи мест. Поэтому это будут хорошие условия. В кампусе уже работают лаборатории, мини-технопарки для того, чтобы студенты практически могли здесь реализовывать научные первые навыки. Полагаю, что темпы развития высшей школы, высшего образования в республике достаточно высокие. И престижность наших университетов существенно растёт. Сейчас на 2000 человек больше приезжает учиться в наши учебные заведения», — отметил Глава Башкортостана.