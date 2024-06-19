Глава партии Марин Ле Пен выступил за поставки Киеву боеприпасов

Глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла (он сменил Марин Ле Пен во главе партии в ноябре 2022 года) выступил за поставки на Украину боеприпасов, необходимых ей для обороны. Однако он возражает против передачи Киеву вооружений, которые могут привести к эскалации конфликта. Об этом сообщает Bloomberg. Барделла также не поддерживает отправку войск в страну, чего не исключал в будущем президент Эммануэль Макрон.