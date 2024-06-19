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Глава партии Марин Ле Пен выступил за поставки Киеву боеприпасов

Глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что возражает против передачи Киеву вооружений, которые могут привести к эскалации конфликта, а также против отправки войск. Ле Пен прочит ему пост премьера Франции в случае победы ее партии на выборах.

Источник: AP 2023

Глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла (он сменил Марин Ле Пен во главе партии в ноябре 2022 года) выступил за поставки на Украину боеприпасов, необходимых ей для обороны. Однако он возражает против передачи Киеву вооружений, которые могут привести к эскалации конфликта. Об этом сообщает Bloomberg. Барделла также не поддерживает отправку войск в страну, чего не исключал в будущем президент Эммануэль Макрон.

Ле Пен прочит 28-летнему Барделле пост премьер-министра Франции в случае победы ее ультраправой партии на предстоящих парламентских выборах. Национальное объединение одержало победу на выборах в Европарламент. Макрон после поражения заявил, что распускает Национальное собрание и объявил досрочные выборы, они пройдут 30 июня и 7 июля.

«Но моя красная линия не изменится: никакого оборудования, которое могло привести к последствиям. Моя красная линия — это соучастие в войне», — заявил Барделла.

Он отметил, что не намерен ставить под вопрос обязательства, взятые на себя Парижем, но речь идет о вопросе доверия к европейским партнерам и союзникам по НАТО. Ле Пен во время предвыборной кампании в 2022 году обещала, что Франция покинет объединенные силы НАТО в Европе.