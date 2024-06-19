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Азат Кадыров стал новым главой Минземимущества Татарстана

Министр является уроженцем Казани.

Источник: министерство спорта РФ

Министром земельных и имущественных отношений Татарстана назначен Азат Кадыров. Соответствующий указ подписал раис региона Рустам Минниханов. Ранее занимавший этот пост Фаниль Аглиуллин теперь курирует подшефные Татарстану Лисичанск и Рубежный.

Азат Кадыров родился в Казани. Окончил Казанский государственный химико-технологический институт. До назначения был первым заместителем министра спорта России. Долгое время он управлял дирекцией спортивных и социальных проектов.

Тем временем строительство стен и перегородок ледового дворца завершилось в Нижнем Новгороде.