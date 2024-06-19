Азат Кадыров стал новым главой Минземимущества Татарстана

Министром земельных и имущественных отношений Татарстана назначен Азат Кадыров. Соответствующий указ подписал раис региона Рустам Минниханов. Ранее занимавший этот пост Фаниль Аглиуллин теперь курирует подшефные Татарстану Лисичанск и Рубежный.
Азат Кадыров родился в Казани. Окончил Казанский государственный химико-технологический институт. До назначения был первым заместителем министра спорта России. Долгое время он управлял дирекцией спортивных и социальных проектов.
Тем временем строительство стен и перегородок ледового дворца завершилось в Нижнем Новгороде.