Опасные танцы: «Русские витязи» показали фигуры высшего пилотажа в небе над Кронштадтом

Истребители с управляемым вектором тяги совершали опасные маневры с профессиональной точностью. Самолеты выполнили упражнение косой петли на высоте 900 метров. Скорость «Русских витязей» при этом составляла 650 километров в час.
Сквозь гул истребителей, ведущий авиашоу восхищенно произнес: «Аплодисменты пилотажникам!» и действительно поразиться было чему. В метре друг от друга шесть истребителей устроили в небе настоящее шоу. Зрители с замиранием сердца смотрели на «опасные танцы» «ястребов» под управлением настоящих профессионалов.