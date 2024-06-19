Опасные танцы: «Русские витязи» показали фигуры высшего пилотажа в небе над Кронштадтом

Сквозь гул истребителей, ведущий авиашоу восхищенно произнес: «Аплодисменты пилотажникам!» и действительно поразиться было чему. В метре друг от друга шесть истребителей устроили в небе настоящее шоу. Зрители с замиранием сердца смотрели на «опасные танцы» «ястребов» под управлением настоящих профессионалов.