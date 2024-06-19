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Опасные танцы: «Русские витязи» показали фигуры высшего пилотажа в небе над Кронштадтом

Истребители «Русские витязи» продемонстрировали фигуры высшего пилотажа в небе над Кронштадтом в рамках Международного военно-морского салона «Флот-2024». Корреспонденту «МК в Питере» удалось запечатлеть выступление пилотажной группы.

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Истребители с управляемым вектором тяги совершали опасные маневры с профессиональной точностью. Самолеты выполнили упражнение косой петли на высоте 900 метров. Скорость «Русских витязей» при этом составляла 650 километров в час.

Сквозь гул истребителей, ведущий авиашоу восхищенно произнес: «Аплодисменты пилотажникам!» и действительно поразиться было чему. В метре друг от друга шесть истребителей устроили в небе настоящее шоу. Зрители с замиранием сердца смотрели на «опасные танцы» «ястребов» под управлением настоящих профессионалов.