Юрий Шалабаев вручил паспорта 20 нижегородским школьникам

«После получения паспортов вы сразу почувствуете себя взрослее. У вас очень хороший старт — вы добились больших успехов, стали лучшими среди многих. Желаю вам не снижать вашу планку, добиваться поставленных целей. Традиционно хочу сказать большое спасибо вашим родителям и наставникам, педагогам, школам, которые участвовали в вашем воспитании. С удовольствием вручу вам документ, который, надеюсь, для вас будет символом преданности и любви к Родине», — обратился к ребятам мэр.
Школьники рассказали о том, какие чувства испытывают в этот день.
«Я юнармеец, и это дает мне новые возможности и опыт. Ты развиваешься, становишься патриотом своей страны. Сегодня мне немного страшно, потому что в жизни начинается новый этап. А еще я очень воодушевлен и рад, что получаю паспорт именно здесь, в Нижегородском кремле», — поделился ученик школы № 105 Андрей Болдин.
«Наш старший вожатый рассказал нам о Движении Первых, я вступила в организацию для саморазвития. С получением паспорта у меня появляется больше возможностей. Я очень рада, что меня пригласили в Кремль на вручение. Я горжусь этим, и мной гордится вся моя семья», — сказала ученица школы № 132 Ульяна Исаева.
«Я хочу стать дирижером, окончил музыкальную школу и планирую поступить в музыкальное училище. Теперь, когда у меня появился паспорт, я себя чувствую полноценным гражданином России, и получить этот документ из рук главы города — для меня большая гордость», — рассказал ученик школы № 59 Матвей Корнеев.