Юрий Шалабаев вручил паспорта 20 нижегородским школьникам

«После получения паспортов вы сразу почувствуете себя взрослее. У вас очень хороший старт — вы добились больших успехов, стали лучшими среди многих. Желаю вам не снижать вашу планку, добиваться поставленных целей. Традиционно хочу сказать большое спасибо вашим родителям и наставникам, педагогам, школам, которые участвовали в вашем воспитании. С удовольствием вручу вам документ, который, надеюсь, для вас будет символом преданности и любви к Родине», — обратился к ребятам мэр.