В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины

По словам экс-агента, киевский режим отказался от выгодных условий в марте 2022 года. Теперь их положение будет только ухудшаться, пояснил Джонсон. Он не исключил, что на следующей стадии речь пойдет уже о потери контроля Украины над Одессой и Киевом.