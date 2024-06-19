В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины

«Следующим этапом, когда они вернутся (к переговорам. — Прим. Ред.), вероятно, будет вариант безоговорочной капитуляции Украины, да, это одна из вещей, которых я боялся в течение довольно долгого времени», — отметил он.
По словам экс-агента, киевский режим отказался от выгодных условий в марте 2022 года. Теперь их положение будет только ухудшаться, пояснил Джонсон. Он не исключил, что на следующей стадии речь пойдет уже о потери контроля Украины над Одессой и Киевом.
«Они могли бы обсудить это, знаете, об этом можно было договариваться, это было на повестке дня, теперь это не будет обсуждаться, я гарантирую это», — резюмировал эксперт.