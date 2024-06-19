Губернатор Дона провёл встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества

На встрече отметили, что на поддержку казачьих обществ в Ростовской области в 2024 году это 2,6 млрд рублей. Речь идёт о 12 тысячах вовлеченной молодёжи, 27 тысячах казаков, пяти казачьих кадетских корпусов, пять техникумов, 748 образовательных учреждений. Всего в регионе порядка 130 тысяч учащихся задействованы в казачьем кадетском образовании.