Губернатор Дона провёл встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества

Донской губернатор Василий Голубев встретился с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
На встрече отметили, что на поддержку казачьих обществ в Ростовской области в 2024 году это 2,6 млрд рублей. Речь идёт о 12 тысячах вовлеченной молодёжи, 27 тысячах казаков, пяти казачьих кадетских корпусов, пять техникумов, 748 образовательных учреждений. Всего в регионе порядка 130 тысяч учащихся задействованы в казачьем кадетском образовании.
«С 2024 года учрежден и приступил к работе Каменский генерала Ф. П. Денисова казачий кадетский корпус вместимостью 220 мест. Продолжаем реконструкцию и строительство Мариинской гимназии в поселке Шолоховском. Это позволит увеличить число воспитанниц со 120 до 250 человек», — пояснил Василий Голубев.
Уже выделено финансирование на подготовку проектной документации для реконструкции инженерных сетей и строительство в Донском императора Александра III казачьем кадетском корпусе спального здания. В нём смогут находиться 120 кадетов.