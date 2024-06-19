Рябков рассказал, что может помешать странам вступить в БРИКС

«В Нижнем Новгороде мы вновь получили сигнал от саудовских коллег о том, что их внутренние процессы, связанные с оценкой участия в БРИКС, завершены не до конца. Поэтому саудовские представители участвуют не по всему диапазону проводимых мероприятиях, а подключаются к наиболее комфортным для них форматам. Но это все не отменяет, что Саудовская Аравия в БРИКС входит», — объяснил Рябков.