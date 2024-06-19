Экс-глава Динского района Евгений Пергун стал вице-губернатором Кубани, сообщает пресс-служба администрации региона.
Губернатор Краснодарского края подписал соответствующее распоряжение.
На должности заместителя главы региона Евгений Пергун будет курировать вопросы ТЭК и ЖКХ, транспорта, а также госрегулирования тарифов.
Напомним, Евгений Пергун возглавлял Динской район с 2019 года.
Ранее «АиФ-Юг» писал — исполняющим обязанности главы Сочи назначили Андрея Прошунина. Первоочередными вопросами, которые на своем посту предстоит решить Прошунину, названы строительство и ремонт очистных сооружений, реконструкция ливневой канализации, сетей водоснабжения и водоотведения.