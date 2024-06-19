Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава Динского района Евгений Пергун стал вице-губернатором Кубани

На новой должности Евгений Пергун будет курировать вопросы ТЭК и ЖКХ.

Экс-глава Динского района Евгений Пергун стал вице-губернатором Кубани, сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор Краснодарского края подписал соответствующее распоряжение.

На должности заместителя главы региона Евгений Пергун будет курировать вопросы ТЭК и ЖКХ, транспорта, а также госрегулирования тарифов.

Напомним, Евгений Пергун возглавлял Динской район с 2019 года.

Ранее «АиФ-Юг» писал — исполняющим обязанности главы Сочи назначили Андрея Прошунина. Первоочередными вопросами, которые на своем посту предстоит решить Прошунину, названы строительство и ремонт очистных сооружений, реконструкция ливневой канализации, сетей водоснабжения и водоотведения.