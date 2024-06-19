«Может вернуться»: в Киеве раскрыли, кого хотят поставить на место Сырского

«На Украине на первый план выходит очень острая тема — обсуждение замены (главкома ВСУ Александра. — Прим. ред.) Сырского. На место главнокомандующего Вооруженными силами Украины может вернуться (Руслан. — Прим. ред.) Хомчак», — сказал он.
Как отметил эксперт, Хомчак уже занимал должность главкома ВСУ до начала Специальной военной операции. Перед этим он был начальником Генерального штаба украинской армии. Соскин также напомнил, что бывший командующий закончил Московское высшее военное командное училище.
По словам аналитика, у нынешнего главкома Александра Сырского довольно низкий уровень квалификации, а Руслан Хомчак представляет из себя «более масштабную фигуру».
На прошлой неделе пасынок Сырского Иван заявил РИА Новости, что его отец может бежать в Австралию после того, как Владимир Зеленский обвинит главкома в неудачах Киева.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.