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Дрейфующий по воде БТР создали и испытали в Беларуси

Испытан опытный образец бронетранспортера, который создали в Беларуси.

Источник: vpk.gov.by

Государственный военно-промышленный комитет Беларуси сообщил об успешном предварительном испытании опытного образца бронетранспортера (БТР) V-2, над которым работали специалисты Минского завода колесных тягачей в интересах Министерства обороны Беларуси.

В частности, военные испытали, как этот БТР преодолевает водную преграду. Машина испытания выдержала, подтвердив заложенные заказчиком и реализованные конструкторами характеристики по дрейфу и маневрам на воде.

Результаты испытаний будут обобщены и проанализированы.

Бронетранспортер V-2 можно увидеть на международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2024», которая проходит с 19 по 21 июня, а 3 июля новые образцы БТР впервые пройдут в колонне сводного расчета Государственного военно-промышленного комитета на параде в честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.