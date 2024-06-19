Дрейфующий по воде БТР создали и испытали в Беларуси

Государственный военно-промышленный комитет Беларуси сообщил об успешном предварительном испытании опытного образца бронетранспортера (БТР) V-2, над которым работали специалисты Минского завода колесных тягачей в интересах Министерства обороны Беларуси.
В частности, военные испытали, как этот БТР преодолевает водную преграду. Машина испытания выдержала, подтвердив заложенные заказчиком и реализованные конструкторами характеристики по дрейфу и маневрам на воде.
Результаты испытаний будут обобщены и проанализированы.
Бронетранспортер V-2 можно увидеть на международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2024», которая проходит с 19 по 21 июня, а 3 июля новые образцы БТР впервые пройдут в колонне сводного расчета Государственного военно-промышленного комитета на параде в честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.