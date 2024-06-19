Ермак: Украина открыта для участия России в следующем саммите

Как пишет издание, господин Ермак поднял вопрос об участии России в следующем саммите, пока рабочие группы прорабатывают детали следующей встречи. Он охарактеризовал прошедшую в Швейцарии встречу как успешную. По его словам, следующий саммит должен быть более представительным.
Глава офиса президента Украины также рассказал, что Украина настроена «реалистично» и открыта для участия других стран. Он уточнил, что результаты рабочих групп могут стать частью совместного мирного плана, который, как ожидается, поддержат большинство стран на второй встрече. «Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России», — отметил господин Ермак.
Согласно публикации, на встрече
Президент России Владимир Путин перечислил условия мирных переговоров накануне встречи, 14 июня. Среди них — вывод украинских войск из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей и отказ Украины от вступления в НАТО. Издание пишет, что требования российского президента были высмеяны западными союзниками, а также Украиной, которая неоднократно заявляла, что отказ от любой части территории страны — недопустим.
Накануне, 18 июня, МИД Швейцарии заявил, что следующий мирный саммит по Украине пройдет не в Европе. Наиболее вероятным местом проведения была названа Саудовская Аравия. В швейцарском МИДе также подчеркивалась необходимость присутствия на мероприятии России. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что следующая встреча должна состояться через несколько месяцев.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия считает провальным прошедший саммит. По ее словам, «нулевой результат» по итогам встречи подтверждает и «отсутствие единодушия» среди участников, поскольку итоговое коммюнике поддержали не все страны.