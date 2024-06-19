Ермак: Украина открыта для участия России в следующем саммите

Глава офиса президента Украины также рассказал, что Украина настроена «реалистично» и открыта для участия других стран. Он уточнил, что результаты рабочих групп могут стать частью совместного мирного плана, который, как ожидается, поддержат большинство стран на второй встрече. «Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России», — отметил господин Ермак.