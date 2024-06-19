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«Мигранты должны владеть русским языком»: Текслер выступил за ужесточение миграционного законодательства

В Челябинской области усилят борьбу с экстремистской пропагандой.

Источник: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в среду, 19 июня, провел заседание Совета по реализации государственной национальной политики. Главной темой стала профилактика и противодействие экстремизму, а также ситуация с мигрантами в регионе.

«Свою позицию я высказывал неоднократно и снова повторю: мигранты должны, безусловно, соблюдать законы Российской Федерации, владеть русским языком, приезжать для реально востребованной в регионе работы. Все мигранты, кто совершает правонарушения, даже административного характера, должны высылаться из страны».

заявил Текслер во время заседания.

Губернатор высказался за ужесточение миграционного законодательства. По его словам, нужно расширить практику применения и основания для лишения приобретенного гражданства, ограничить приезд и проживание семей мигрантов, усилить работу по проверке знаний по русскому языку.

«Эти вопросы прошу проработать, и там, где можно инициировать соответствующие изменения, в первую очередь федерального законодательства, считаю, что такие предложения нужно подготовить. Будем выходить с соответствующей инициативой», — добавил Алексей текслер.

Глава региона поручил выстроить в области жесткую антиэкстремистскую вертикаль и усилить работу с мигрантами. Он отметил, что актуальная политическая повестка и оперативная ситуация требует активных действий, поэтому в аппарате губернатора и правительства области создан отдел по профилактике и противодействию экстремизму, необходимость в котором кратно усилилась в последние два года.

«Ставлю задачу новому отделу систематизировать и усилить работу по нейтрализации экстремистской пропаганды на территории Челябинской области. Важно выстроить жесткую антиэкстремистскую вертикаль — от региональных структур до каждого муниципалитета. Вовлекать в работу руководителей национально-культурных центров, ученых, экспертов, общественных деятелей, взаимодействовать с силовыми структурами. Использовать возможности грантовой поддержки для финансирования проектов некоммерческих организаций. Для этого у нас в области созданы все необходимые условия», — заявил Алексей Текслер.

Главам муниципалитетов поставлена задача активизировать работу по недопущению создания анклавов. Руководителям рекомендовано использовать региональный стандарт в организации социально-культурной адаптации мигрантов и уже разработанные с участием специалистом ФАДН методические материалы.

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