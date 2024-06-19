«Мигранты должны владеть русским языком»: Текслер выступил за ужесточение миграционного законодательства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в среду, 19 июня, провел заседание Совета по реализации государственной национальной политики. Главной темой стала профилактика и противодействие экстремизму, а также ситуация с мигрантами в регионе.
«Свою позицию я высказывал неоднократно и снова повторю: мигранты должны, безусловно, соблюдать законы Российской Федерации, владеть русским языком, приезжать для реально востребованной в регионе работы. Все мигранты, кто совершает правонарушения, даже административного характера, должны высылаться из страны».
Губернатор высказался за ужесточение миграционного законодательства. По его словам, нужно расширить практику применения и основания для лишения приобретенного гражданства, ограничить приезд и проживание семей мигрантов, усилить работу по проверке знаний по русскому языку.
«Эти вопросы прошу проработать, и там, где можно инициировать соответствующие изменения, в первую очередь федерального законодательства, считаю, что такие предложения нужно подготовить. Будем выходить с соответствующей инициативой», — добавил Алексей текслер.
Глава региона поручил выстроить в области жесткую антиэкстремистскую вертикаль и усилить работу с мигрантами. Он отметил, что актуальная политическая повестка и оперативная ситуация требует активных действий, поэтому в аппарате губернатора и правительства области создан отдел по профилактике и противодействию экстремизму, необходимость в котором кратно усилилась в последние два года.
«Ставлю задачу новому отделу систематизировать и усилить работу по нейтрализации экстремистской пропаганды на территории Челябинской области. Важно выстроить жесткую антиэкстремистскую вертикаль — от региональных структур до каждого муниципалитета. Вовлекать в работу руководителей национально-культурных центров, ученых, экспертов, общественных деятелей, взаимодействовать с силовыми структурами. Использовать возможности грантовой поддержки для финансирования проектов некоммерческих организаций. Для этого у нас в области созданы все необходимые условия», — заявил Алексей Текслер.
Главам муниципалитетов поставлена задача активизировать работу по недопущению создания анклавов. Руководителям рекомендовано использовать региональный стандарт в организации социально-культурной адаптации мигрантов и уже разработанные с участием специалистом ФАДН методические материалы.