«Мигранты должны владеть русским языком»: Текслер выступил за ужесточение миграционного законодательства

Глава региона поручил выстроить в области жесткую антиэкстремистскую вертикаль и усилить работу с мигрантами. Он отметил, что актуальная политическая повестка и оперативная ситуация требует активных действий, поэтому в аппарате губернатора и правительства области создан отдел по профилактике и противодействию экстремизму, необходимость в котором кратно усилилась в последние два года.