Государственный визит Владимира Путина в КНДР. Фоторепортаж

В Пхеньяне Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Перед их переговорами на площади Ким Ир Сена прошла торжественная церемония: на здание Национальной библиотеки Северной Кореи повесили портреты лидеров России и КНДР, прошел военный парад, за которым также наблюдали тысячи людей с флагами двух стран, цветами и шариками.
Владимир Путин и Ким Чен Ын провели личную встречу, которая продолжалось порядка двух часов и завершилась подписанием договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Этот договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии, сообщил президент России после переговоров.
В честь Владимира Путина в Пхеньяне состоялся концерт, на котором прозвучали государственные гимны двух стран, песни о войне, отрывки из песен российских исполнителей — Shaman, Григория Лепса, Олега Газманова, группы Любэ.