Евгений Куйвашев открыл крупнейшее предприятие на севере области

«МК-Урал» ранее писал, что Свердловская область по большинству показателей находится в лидерах среди субъектов РФ. Об этом говорится в докладе губернатора Евгения Куйвашева, который он представил депутатам Заксобрания. В частности, производство промышленных предприятий выросло на 9%, инвестиции составили 720 млрд рублей, многодетных семей за 11 лет сало больше почти в три раза, отремонтировали 20 школ и построили шесть.