Евгений Куйвашев открыл крупнейшее предприятие на севере области

Глава региона открыл новое производство и осмотрел несколько строящихся объектов, в том числе центры единоборств и бокса, а также новую школу.
Для центра единоборств возводят двухэтажное здание. В нем разместятся тренировочные залы для борьбы и единоборств, медкабинет, раздевалки, тренерские, комната отдыха персонала. Рядом с центром единоборств возводится центр бокса.
Новая школа на улице Металлургов готова уже на 60%. Она рассчитана на обучение 500 детей.
«Что касается строящихся объектов, есть задержки, связанные с объективными причинами. Но я уверен, что подрядчики выполнят свои обязательства, будем ждать ввода в эксплуатацию объектов».
Также глава региона принял участие в запуске второй очереди обогатительной фабрики «Полиметалл». По прогнозам, после выхода предприятия на проектную мощность объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней превысит 600 млн рублей в год.
«Главный итог — мы открыли вторую очередь обогатительной фабрики. Это экономический толчок не только для Северного управленческого округа, но и всей нашей области. Это дополнительные рабочие места, дополнительные налоги, дополнительные соглашения о социальном партнерстве», — сказал Евгений Куйвашев.
В ходе церемонии запуска губернатору вручили сувенир — концентрат из руды в пробирке. Вторая очередь была готова к запуску спустя всего год после старта работы обогатительной фабрики. Тогда было создано 350 рабочих мест.
Сейчас предприятие способно выпускать медный, цинковый и гравитационный золотосодержащий концентраты. С ее запуском годовой объем переработки предприятия составит 450 тысяч тонн полиметаллических руд разного минералогического состава.
«МК-Урал» ранее писал, что Свердловская область по большинству показателей находится в лидерах среди субъектов РФ. Об этом говорится в докладе губернатора Евгения Куйвашева, который он представил депутатам Заксобрания. В частности, производство промышленных предприятий выросло на 9%, инвестиции составили 720 млрд рублей, многодетных семей за 11 лет сало больше почти в три раза, отремонтировали 20 школ и построили шесть.