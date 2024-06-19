Москалькова призвала вернуть наказание за домашнее насилие

Тема образования подобных центров занимала важное место в разработанном Совфедом в 2019 году законопроекте о домашнем насилии, отметила Москалькова. «Считаю, что можно было бы пойти по пути распространения положительного опыта 16 регионов, где существуют государственные центры. В Москве они содержатся за счет мэрии. И второе — законодательно все-таки поднимать, возвращаться, наверное, к ответственности именно за насилие в семье — причинение морального и другого вреда, который не граничит с совершением преступлений», — заключила уполномоченный по правам человека.