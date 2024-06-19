Вячеслав Федорищев провел совещание с руководством компании «Россети Волга»

В свою очередь Александр Гаврилов заверил: компания «Россети Волга» ориентирована на конструктивное сотрудничество с региональной властью в общем деле развития экономики области. Реализация производственных программ позитивно скажется на системной надежности электроснабжения и социально-экономическом развитии региона. «Мы наметили очень большие планы на ближайшие пять лет, все обязательства выполним в полном объеме», — заявил руководитель компании, отметив также и обязательства социального характера.