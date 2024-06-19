Вячеслав Федорищев провел совещание с руководством компании «Россети Волга»

Вячеслав Федорищев подчеркнул: компания является надежным стратегическим партнером в развитии Самарской области, большая совместная работа велась с Правительством региона. «Знаю, что, возглавляя эту компанию, вы провели большую внутреннюю работу, благодаря которой мы повысили надежность и эффективность поставки энергоресурса», — обратился он к генеральному директору ПАО «Россети Волга» Александру Гаврилову.
Сотрудничество позволит повысить надежность электроснабжения населения, а также обеспечить развитие предприятий на территории региона. «В Самарской области большое количество промышленных предприятий, и они нуждаются в развитии, а здесь без энергетики никуда», — отметил глава региона.
По мнению врио губернатора, важна совместная позиция в решении многих вопросов — компетенции и знания, которые есть у компании «Россети Волга», должны помочь развитию региона.
В свою очередь Александр Гаврилов заверил: компания «Россети Волга» ориентирована на конструктивное сотрудничество с региональной властью в общем деле развития экономики области. Реализация производственных программ позитивно скажется на системной надежности электроснабжения и социально-экономическом развитии региона. «Мы наметили очень большие планы на ближайшие пять лет, все обязательства выполним в полном объеме», — заявил руководитель компании, отметив также и обязательства социального характера.
Стороны предметно обсудили продолжение сотрудничества. Одной из тем стало регуляторное соглашение между Правительством Самарской области и ПАО «Россети Волга», подписание которого стимулирует интенсивное развитие электросетевой инфраструктуры региона. Кроме того, обсуждалось технологическое присоединение третьего и пятого этапа строительства автомобильной дороги «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волга в составе международного транспортного маршрута “Европа — Западный Китай”, оформление земельно-правовых отношений для размещения и эксплуатации объектов сетевых компаний.
«Что касается формирования инвестиционной программы — объектов в регионе достаточно много, тех, которые необходимо подключать к энергетике. Здесь надо выработать механизм совместной работы, такой, чтобы без перебоев, в штатном режиме обеспечивалось в кратчайшие сроки надежное качественное обслуживание», — отметил Вячеслав Федорищев.
Глава региона также обратил внимание на вопрос освещения в городах: «Есть программы, которые позволяют существенно повысить безопасность на улицах, на дорогах за счет правильного подхода к освещению. Эти программы тоже посмотрим подробнее».
В ходе встречи Александр Гаврилов представил Вячеславу Федорищеву нового директора филиала ПАО «Россети Волга» — «Самарские распределительные сети» Станислава Чуфистова. Вся трудовая деятельность Станислава Сергеевича Чуфистова была связана с филиалом ПАО «Россети Волга» — «Оренбургэнерго». Прошел путь от инженера 2 категории до заместителя директора по инвестиционной деятельности. Стаж в электроэнергетике — 16 лет. Награжден ведомственными, отраслевыми почетными грамотами и благодарностями.
Стороны договорились продолжать открытый и конструктивный диалог, направленный на реализацию важнейших для Самарской области проектов и устойчивую работу, развитие электросетевого комплекса.