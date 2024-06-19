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Казахстан уделяет большое внимание борьбе с наркоманией — Президент

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Комиссии по наркотической политике стран Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии Александром Квасьневским, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Акорда

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия с Комиссией по обмену информацией, популяризации лучшей практики и полезного опыта в борьбе с распространением наркомании и наркобизнеса.

— Ваша миссия очень серьезная. Мы рассматриваем ее как крайне полезную для развития нашего сотрудничества, связанного с борьбой против наркомании. Здесь мы уделяем большое внимание этому вопросу. Недавно, выступая на заседании Национального курултая, я сказал, что мы должны очень серьезно пересмотреть наше законодательство в сторону ужесточения наказания в отношении тех лиц, которые занимаются производством и незаконным сбытом наркотических средств среди населения. Вы продолжаете важную миссию во благо интересов человечества, возглавляя Комиссию по наркотической политике стран Восточной и Центральной Европы, а также Центральной Азии. Казахстан готов активно взаимодействовать с Комиссией, — подчеркнул Президент.

Александр Квасьневский рассказал о новых программах и мерах, направленных на повышение эффективности антинаркотической политики.

Собеседники договорились продолжить совместную работу по профилактике наркозависимости и борьбе с незаконным распространением наркотиков.