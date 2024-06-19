Казахстан уделяет большое внимание борьбе с наркоманией — Президент

— Ваша миссия очень серьезная. Мы рассматриваем ее как крайне полезную для развития нашего сотрудничества, связанного с борьбой против наркомании. Здесь мы уделяем большое внимание этому вопросу. Недавно, выступая на заседании Национального курултая, я сказал, что мы должны очень серьезно пересмотреть наше законодательство в сторону ужесточения наказания в отношении тех лиц, которые занимаются производством и незаконным сбытом наркотических средств среди населения. Вы продолжаете важную миссию во благо интересов человечества, возглавляя Комиссию по наркотической политике стран Восточной и Центральной Европы, а также Центральной Азии. Казахстан готов активно взаимодействовать с Комиссией, — подчеркнул Президент.