Депутаты предложили изменить структуру городского совета Калининграда

«У нас вышел ряд законов федерального и регионального значений, где есть необходимость увеличения нагрузки и работы в части представительских функций аппарата городского совета и именно главы городского округа. Любое штатное изменение структуры — оно, в первую очередь, должно быть направлено на повышение качества работы и увеличение персональной ответственности работника. Второе — будем так говорить — в рамках снижения барьеров: это сокращение численности руководящего аппарата», — рассказал Аминов.