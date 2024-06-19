Вопрос проведения прямых выборов мэра обсудят в Воронеже в сентябре

В гордуму была внесена инициатива о возврате прямых выборов мэра Воронежа. Однако 19 июня на Совете это предложение было отклонено. По словам депутата Константина Ашифина, это так случилось из-за необходимости уточнения формулировок и юридических тонкостей. К этому вопросу пообещали вернуться в сентябре.
Вопрос прямых выборов остается актуальным не первый год. Нежелание ввести такой формат власти объясняют отсутствием интереса к этому процессу. Приводятся примеры, когда 50 000 избирателей решали судьбу миллионного города. При этом, как считает Ашифин, власти сами виноваты в том, что горожане не очень охотно идут голосовать.
«Почему упал интерес и доверие к выборам? Да потому что власти бесцеремонно вмешивались в процесс. Люди почувствовали, что их мнение все меньше на что-то влияет. Но я уверен, что все это можно исправить. Тем более, что опросы в СМИ и соцсетях ясно говорят нам, что подавляющее большинство граждан хотят сами решать, кому быть мэром», — считает депутат.