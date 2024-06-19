Вопрос проведения прямых выборов мэра обсудят в Воронеже в сентябре

«Почему упал интерес и доверие к выборам? Да потому что власти бесцеремонно вмешивались в процесс. Люди почувствовали, что их мнение все меньше на что-то влияет. Но я уверен, что все это можно исправить. Тем более, что опросы в СМИ и соцсетях ясно говорят нам, что подавляющее большинство граждан хотят сами решать, кому быть мэром», — считает депутат.