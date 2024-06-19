Узбекистан не будет помогать Германии возвращать афганских беженцев на родину

Ташкент и Берлин не договаривались о вывозе через Узбекистан беженцев из Афганистана. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на источник из Узбекистана, знакомый с ситуацией.
«Узбекская сторона не имеет никакой договоренности с немецкой стороной относительно репатриации граждан Афганистана из Германии через Узбекистан», — отметил собеседник издания.
Напомним, что в понедельник ряд мировых изданий сообщил, что делегация Министерства внутренних дел ФРГ посетила Ташкент с предложением рассмотреть миграционный пакт о вывозе в Узбекистан беженцев из Афганистана. Предполагалось, что Узбекистан будет принимать депортированных из ФРГ афганцев и отправлять их домой при помощи частной авиакомпании, взамен Узбекистан должен был получить возможности трудовой миграции в Германию для высококвалифицированных рабочих.