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Российским министрам пришлось выйти из зала до появления Путина и Ким Чен Ына

Северокорейский чиновник попросил членов российской делегации покинуть зал заседания, куда они зашли перед лидером КНДР Ким Чен Ыном. Инцидент попал в трансляцию, которую вела на YouTube «Комсомольская правда».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На кадрах трансляции видно, что за столом в зале сидят глава МИД России Сергей Лавров и первый вице-премьер Денис Мантуров. Господин Лавров на этот момент уже разложил возле себя на столе документы. Министр обороны Андрей Белоусов, глава Минздрава Михаил Мурашко и зампред правительства Виталий Савельев собирались сесть. Среди них также был глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Затем прозвучала просьба северокорейского чиновника членам делегации, которых на тот момент в зале присутствовало уже более десяти человек, выйти. На вопрос одного из членов делегации о причине этого он ответил, что сначала в зал должен войти сам Ким Чен Ын, а уже за ним все остальные. После того на трансляции сразу появились кадры пустого зала. Чуть более чем через минуту трансляция возобновилась, на этот момент в зале уже присутствовали президент России Владимир Путин, лидер КНДР и все члены делегации.

Владимир Путин 18 июня прибыл в КНДР с двухдневным визитом. Сегодня, 19 июня, прошли переговоры с участием делегаций. Владимир Путин и Ким Чен Ын также почти два часа беседовали тет-а-тет. По итогам встречи был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.

дипломатия
Путин Владимир