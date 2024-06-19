Российским министрам пришлось выйти из зала до появления Путина и Ким Чен Ына

Затем прозвучала просьба северокорейского чиновника членам делегации, которых на тот момент в зале присутствовало уже более десяти человек, выйти. На вопрос одного из членов делегации о причине этого он ответил, что сначала в зал должен войти сам Ким Чен Ын, а уже за ним все остальные. После того на трансляции сразу появились кадры пустого зала. Чуть более чем через минуту трансляция возобновилась, на этот момент в зале уже присутствовали президент России Владимир Путин, лидер КНДР и все члены делегации.