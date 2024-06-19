Российским министрам пришлось выйти из зала до появления Путина и Ким Чен Ына

На кадрах трансляции видно, что за столом в зале сидят глава МИД России Сергей Лавров и первый вице-премьер Денис Мантуров. Господин Лавров на этот момент уже разложил возле себя на столе документы. Министр обороны Андрей Белоусов, глава Минздрава Михаил Мурашко и зампред правительства Виталий Савельев собирались сесть. Среди них также был глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Затем прозвучала просьба северокорейского чиновника членам делегации, которых на тот момент в зале присутствовало уже более десяти человек, выйти. На вопрос одного из членов делегации о причине этого он ответил, что сначала в зал должен войти сам Ким Чен Ын, а уже за ним все остальные. После того на трансляции сразу появились кадры пустого зала. Чуть более чем через минуту трансляция возобновилась, на этот момент в зале уже присутствовали президент России Владимир Путин, лидер КНДР и все члены делегации.
Владимир Путин 18 июня прибыл в КНДР с двухдневным визитом. Сегодня, 19 июня, прошли переговоры с участием делегаций. Владимир Путин и Ким Чен Ын также почти два часа беседовали тет-а-тет. По итогам встречи был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.