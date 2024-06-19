Влияние культур. Алишер Кадыров рассказал, почему в узбекском социуме сложились определенные стереотипы о мужчинах

По его словам, в сознании людей сложился ошибочный стереотип о том, что все мужчины жестокие, непорядочные, уклоняющиеся от алиментов и бабники. Политик сокрушается, что мужчины-педагоги уже давно покинули детсады и школы, а сейчас их как будто вытесняют и из семьи.