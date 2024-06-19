Влияние культур. Алишер Кадыров рассказал, почему в узбекском социуме сложились определенные стереотипы о мужчинах

На днях политик поздравил подписчиков с Днем отца, который отмечается во многих странах мира в третье воскресенье июня, и отметил, что роль мужчины в сегодняшнем узбекском обществе искажена.
По его словам, в сознании людей сложился ошибочный стереотип о том, что все мужчины жестокие, непорядочные, уклоняющиеся от алиментов и бабники. Политик сокрушается, что мужчины-педагоги уже давно покинули детсады и школы, а сейчас их как будто вытесняют и из семьи.
Он отметил, что идиоты есть в каждой нации, но стоит ли внушать молодежи, что все узбекские мужчины жестоки и унижают женщин?
«Разве основная причина семейных распадов на сегодняшний день это не необоснованное беспокойство, обвинение и клевета? Молодые люди вместе должны терпеливо преодолевать проблемы, но стороны теряют доверие друг к другу», — добавил он.
По мнению Кадырова, национальная семейная культура застряла под влиянием культур, которые отвергают отцов.
«Если матери не будут отрекаться от своего комфорта ради детей, то не знающие своего отца дети пожертвуют не только матерью, но и всем обществом. Популяризация Дня отца как серьезного политико-социального дня необходима», — заключил он.
Напомним, что ранее Алишер Кадыров предложил не брать на госслужбу и запретить оказание госуслуг соотечественникам, не знающим узбекский язык.