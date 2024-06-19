Сабынич: Форум регионов пройдет, а все сделанное в Витебске останется его жителям

Отдельно глава Витебска остановился на основных объектах областного центра, которые преобразились к форуму. Речь о гостинице «Витебск», Летнем амфитеатре, площади Победы и концертном зале «Витебск». Обновленное здание КЗ Геннадий Сабынич назвал суперсовременным и способным теперь принять форумы высокого уровня и концертные программы.



«Огромная работа проведена по благоустройству Витебска. Кроме крупных масштабных проектов, в городе асфальтировались проспекты, улицы, дворовые территории, обновлялись фасады домов. Все, что было сделано в Витебске, будет впечатлять его гостей и местных жителей. Форум пройдет, а все, что благоустроено, приведено в порядок, останется для наших горожан», — обратил внимание председатель Витебского горисполкома.



Витебск на следующей неделе погрузится в праздничную атмосферу сразу на пять дней — с 26 по 30 июня. В насыщенную программу войдут мероприятия в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, события самого форума и празднования 1050-летия областного центра.



Культурная программа придется по вкусу и взрослым, и детям, заметил Геннадий Сабынич. Все основные локации будут расположены в центре Витебска. На ул. Суворова и ул. Пушкина развернется выставка-ярмарка домов ремесел области «Город мастеров» (запланировано и участие гостей), а выставка художников и ремесленников — также по ул. Крылова и в сквере Маяковского. Творческие коллективы города, области и гостей выступят на сценической площадке на ул. Пушкина.



В центре города разместятся еще несколько экспозиций, включая выставку-презентацию элементов нематериально-культурного наследия Беларуси и выставку работ Детской школы народных ремесел из Архангельской области. Творческий проект «1050 цветов любимому городу» презентуют в сквере Маяковского. Здесь же пройдет пленэр художников-любителей. Витебск исторический представят на мосту 1000-летия города, который ведет к концертному залу.



Презентационные площадки регионов Беларуси и России с демонстрацией исторического, культурного и туристического наследия, а также достижений современности разместятся на территории культурно-спортивного комплекса Летнего амфитеатра. Рядом установят сцену, где выступят российские и белорусские творческие коллективы. А в самом амфитеатре 27 июня пройдет большой праздничный концерт с участием творческих коллективов и исполнителей Беларуси и России.



Площадку у Летнего амфитеатра задействуют для презентации регионов двух стран и выставку достижений народного хозяйства. На последнюю уже заявлено свыше 100 экспонентов, в том числе более 90 субъектов Беларуси и почти два десятка российских предприятий. Что касается презентации, то здесь планируют разметить семь белорусских регионов и шесть российских. На выставку «Беларусь интеллектуальная» заявились больше полусотни экспонентов. Выставка техники Беларуси и России займет пл. Свободы и часть ул. Ленина — более 100 единиц техники от 25 предприятий, шесть из которых — российские.



Концерты, открытие фонтанов, выставка-презентация учреждений образования Витебска, акции к его 1050-летию, День молодежи в программе празднования этой даты, танцевально-развлекательные программы и не только — город встретит свой юбилей, а также гостей Форума регионов насыщенными деловой и культурной программами.



XI Форум регионов Беларуси и России примут Витебск, Полоцк и Новополоцк 27—28 июня .