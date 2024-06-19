В Южной Корее объявили ЧС национального масштаба из-за демографии

«Сегодня я официально объявляю о чрезвычайной демографической ситуации национального масштаба. Мы задействуем общегосударственную систему комплексного реагирования, пока проблема низкой рождаемости не будет решена», — сказал Юн Сок Ёль на заседании президентского комитета по вопросам демографического кризиса (цитата по Yonhap).
Как пишет Yonhap, правительство Южной Кореи, в частности, планирует упростить процедуру выхода в декрет и распространить их на отцов, а также создать госсистему, в рамках которой за детьми будут ухаживать в будние дни до окончания начальной школы. Кроме того, власти намерены увеличить предложение жилья для молодоженов, молодых матерей и многодетных семей.
По состоянию на начало 2024-го население Южной Кореи составило 51,7 млн человек, показатель остается примерно таким же с 2020 года. При этом коэффициент рождаемости в первом квартале составил 0,76. Власти планируют увеличить его до 1,00 к 2030 году.