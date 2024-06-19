В Южной Корее объявили ЧС национального масштаба из-за демографии

Как пишет Yonhap, правительство Южной Кореи, в частности, планирует упростить процедуру выхода в декрет и распространить их на отцов, а также создать госсистему, в рамках которой за детьми будут ухаживать в будние дни до окончания начальной школы. Кроме того, власти намерены увеличить предложение жилья для молодоженов, молодых матерей и многодетных семей.