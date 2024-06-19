Президент подписал закон «О масс-медиа»

В законе введено новое, более широкое понятие «масс-медиа», которое включает в себя не только средства массовой информации, но и интернет-ресурсы. Предусмотрено создание Единой медиаплатформы, на которой будет реализовываться государственная информационная политика, включая предоставление грантов для негосударственных СМИ, аккредитацию журналистов при государственных органах и организациях в упрощенном порядке (автоматизированный процесс выдачи аккредитационных карт) и другие функции. Установлены дополнительные правовые гарантии для журналистов. Введено понятие «особый статус журналиста», предусматривающее защиту его прав и свобод, расширенные права при поиске, запросе, получении и распространении информации.