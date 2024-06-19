Президент подписал закон «О масс-медиа»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О масс-медиа», сообщает пресс-служба Акорды.
Закон разработан для исполнения поручения главы государства, данного в рамках Послания народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», о пересмотре закона о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.
В новый закон вошли основные положения законов «О средствах массовой информации» и «О телерадиовещании», которые утратили силу.
В законе введено новое, более широкое понятие «масс-медиа», которое включает в себя не только средства массовой информации, но и интернет-ресурсы. Предусмотрено создание Единой медиаплатформы, на которой будет реализовываться государственная информационная политика, включая предоставление грантов для негосударственных СМИ, аккредитацию журналистов при государственных органах и организациях в упрощенном порядке (автоматизированный процесс выдачи аккредитационных карт) и другие функции. Установлены дополнительные правовые гарантии для журналистов. Введено понятие «особый статус журналиста», предусматривающее защиту его прав и свобод, расширенные права при поиске, запросе, получении и распространении информации.
Усовершенствован порядок аккредитации представительств иностранных средств массовой информации и их журналистов.
Сокращен срок рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней, что позволяет журналистам получать необходимую информацию в кратчайшие сроки, тем самым сохраняя актуальность информационной повестки дня.
Для саморегулирования деятельности СМИ предусмотрено создание общественно-профессиональных советов, которые могут быть организованы как на республиканском, так и на региональном уровнях. Основной функцией данных советов является разработка Этического кодекса журналистов.
Усовершенствованы механизмы финансирования государственной информационной политики через внедрение грантового финансирования.
Для защиты интересов национального телерадиовещания увеличен еженедельный объем отечественных теле-, радиопрограмм на государственном языке с 50% до 60%. Аналогично в еженедельном объеме увеличено количество отечественных телепрограмм и музыкальных произведений казахстанских авторов (исполнителей и отечественных радиопрограмм) с 2025 года — 55%, с 2027 года — 60%. Снижен с 20% до 10% объем ретрансляции иностранных теле-, радиопрограмм на отечественных теле-, радиоканалах. Установлен запрет на распространение и (или) размещение информации, пропагандирующей самоубийство, информации о способах и призывах к совершению самоубийства.