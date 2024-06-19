За счет мастер-планов развития городов и районов Узбекистана будет создано 40 тысяч рабочих мест

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент страны ознакомился с презентацией по разработке мастер-планов районов и городов. В настоящий момент разработаны планы для 14 районов и городов, которые включают строительство 759 многоквартирных жилых домов, 22 торговых центров и более 800 объектов инфраструктуры, сообщает корреспондент Podrobno.uz.