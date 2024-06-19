За счет мастер-планов развития городов и районов Узбекистана будет создано 40 тысяч рабочих мест

Дополнительно предусмотрена разработка 136 мастер-планов для 112 районов с учетом специфических экономических особенностей. В 38 быстро развивающихся районах планируется масштабное строительство жилья, социальных объектов и зон отдыха. В 20 районах с высоким туристическим потенциалом предполагается увеличить количество туристов в 2,5 раза, расширяя гостиничные и туристические возможности, включая экотуризм и спортивные мероприятия.
В 68 районах, где проходят крупные дороги, предложено создать более 400 новых объектов обслуживания, включая мотели и автосервисы.
Ожидается, что благодаря этим инициативам будет создано 40 тысяч новых рабочих мест, а годовой доход в бюджет от реализации мастер-планов составит 350 миллиардов сумов.