Лидер «Хезболлах» пообещал дать отпор Израилю в случае войны

БЕЙРУТ, 19 июня. /ТАСС/. Шиитская партия «Хезболлах» не стремится к полномасштабной войне с Израилем, но в случае агрессии ее формирования дадут отпор противнику, используя весь арсенал вооружений. Об этом заявил ее лидер шейх Хасан Насрулла в телеобращении, которое транслировал телеканал Al Manar.