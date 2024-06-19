«В случае расширения конфликта мы не будем связывать себя какими-либо правилами игры, — подчеркнул он. — В такой ситуации нельзя исключать вторжения наших сил на север Израиля, штурм Галилеи может стать одним из вариантов».
Лидер «Хезболлах» пообещал дать отпор Израилю в случае войны
БЕЙРУТ, 19 июня. /ТАСС/. Шиитская партия «Хезболлах» не стремится к полномасштабной войне с Израилем, но в случае агрессии ее формирования дадут отпор противнику, используя весь арсенал вооружений. Об этом заявил ее лидер шейх Хасан Насрулла в телеобращении, которое транслировал телеканал Al Manar.