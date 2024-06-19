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Президент Мексики посоветовал США не вмешиваться в дела страны

МЕХИКО, 19 июн — РИА Новости. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя заявления Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) о вероятном вмешательстве картелей в выборы судей, предусмотренные предстоящей судебной реформой, посоветовал управлению действовать осмотрительнее, потому что это — внутренние дела страны.

Источник: AP 2023

«Мнение DEA можно считать учтенным. Но они должны действовать осторожнее, потому что Мексика — независимая страна. Говоря простым языком, но со всем должным уважением, кто они такие, чтобы решать вопросы, которые касаются мексиканцев? Кто им дал право лезть своей ложкой в наши дела?» — заявил политик в ходе пресс-конференции в Национальном дворце.

Мексиканский журналист Сальвадор Сото ранее опубликовал материал в газете El Universal, в котором приводилось содержание внутренней записки DEA о рисках, которые несет предлагаемая правительством судебная реформа. В частности, антинаркотическая служба предупреждала о возможности продвижения на всенародных выборах судей всех уровней кандидатов от организованной преступности.