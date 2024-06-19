Президент Мексики посоветовал США не вмешиваться в дела страны

«Мнение DEA можно считать учтенным. Но они должны действовать осторожнее, потому что Мексика — независимая страна. Говоря простым языком, но со всем должным уважением, кто они такие, чтобы решать вопросы, которые касаются мексиканцев? Кто им дал право лезть своей ложкой в наши дела?» — заявил политик в ходе пресс-конференции в Национальном дворце.