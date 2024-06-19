В ЕС заявили о нехватке специалистов по взрывчатке

Так, для того чтобы принять участие в академической программе, кандидаты, как правило, должны иметь степень в области гражданского строительства, химии или физики. В некоторых университетах и профессиональных колледжах также проводятся начальные курсы для технических специалистов. Сами курсы обычно рассчитаны на год, однако, учитывая природу взрывчатых веществ, за ними следует длительное обучение под наблюдением на рабочем месте.