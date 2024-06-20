Bloomberg: Вьетнам проигнорировал критику США из-за визита Путина

19 июня Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Он прилетел сюда из КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Как ожидается, Ханой станет финальной точкой трехдневной поездки президента России.