Bloomberg: Вьетнам проигнорировал критику США из-за визита Путина

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США из-за визита президента России Владимира Путина. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.
Во Вьетнаме приветствовали российского лидера и подчеркнули важность многолетних отношений с Москвой, несмотря на критику США из-за конфликта на Украине, указывает агентство.
Как подчеркивает Bloomberg, Вьетнам видит в России «стратегическую защиту» и поддержку в таких областях, как энергетика и вооружения.
19 июня Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Он прилетел сюда из КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Как ожидается, Ханой станет финальной точкой трехдневной поездки президента России.