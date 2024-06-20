Эксперт объяснила, почему министров России выпроводили из зала в КНДР

— В практике некоторых других стран делегация входит только после первого лица — их право. Это можно увидеть на видео встреч, например, из последнего — визит короля Бахрейна в Россию: наша делегация заняла свои места, входят лидеры, и только потом члены делегации Бахрейна, — приводит слова Кеворковой РБК.