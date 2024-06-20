Эксперт объяснила, почему министров России выпроводили из зала в КНДР

Эксперт объяснила, что существуют правила и нормы международной вежливости, которые могут одинаково трактоваться. Но в разных странах есть отличающиеся друг от друга протокольные практики. Такая ситуация произошла и в КНДР.
Члены российской делегации привыкли к тому, что президента и глав других государств приглашают в зал, когда уже все готово — все заняли свои места и разложили папки с документами.
— В практике некоторых других стран делегация входит только после первого лица — их право. Это можно увидеть на видео встреч, например, из последнего — визит короля Бахрейна в Россию: наша делегация заняла свои места, входят лидеры, и только потом члены делегации Бахрейна, — приводит слова Кеворковой РБК.
Президент РФ во вторник, 18 июня, прибыл с государственным визитом в КНДР. Его самолет приземлился в аэропорту Пхеньяна. Сторонами в ходе переговоров был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.