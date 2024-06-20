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Эксперт объяснила, почему министров России выпроводили из зала в КНДР

В России и Корейской Народной Демократической Республике имеются различия в порядке приглашения делегаций в зал. Поэтому российских министров, которые там находились до прихода президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына попросили выйти. Об этом рассказала руководитель Национального центра коммуникаций (школы протокола) Ольга Кеворкова.

Источник: РИА "Новости"

Эксперт объяснила, что существуют правила и нормы международной вежливости, которые могут одинаково трактоваться. Но в разных странах есть отличающиеся друг от друга протокольные практики. Такая ситуация произошла и в КНДР.

Члены российской делегации привыкли к тому, что президента и глав других государств приглашают в зал, когда уже все готово — все заняли свои места и разложили папки с документами.

— В практике некоторых других стран делегация входит только после первого лица — их право. Это можно увидеть на видео встреч, например, из последнего — визит короля Бахрейна в Россию: наша делегация заняла свои места, входят лидеры, и только потом члены делегации Бахрейна, — приводит слова Кеворковой РБК.

Президент РФ во вторник, 18 июня, прибыл с государственным визитом в КНДР. Его самолет приземлился в аэропорту Пхеньяна. Сторонами в ходе переговоров был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

дипломатия