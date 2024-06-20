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«Крайне сложно». В США забили тревогу из-за происходящего в ВСУ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американские чиновники лгут в своих публичных высказываниях о достаточной подготовке и превосходстве украинской армии, такое мнение высказал военный эксперт Джейсон Бирдсли в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Источник: AP 2023

Как рассказал бывший военный, у него есть знакомые в рядах вооруженных сил США, которые принимали участие в подготовке кадров ВСУ и по словам которых эта подготовка оставляет желать лучшего.

«Иногда там бросают солдат на передовую после трех дней, трех недель, максимум месяца подготовки», — сказал он.

Как отмечает эксперт, такого короткого срока недостаточно, чтобы подготовить армию с сержантским и офицерским составами, осуществлять командование и управление, и координировать масштабные общевойсковые действия наступательного характера.

«Это крайне сложное дело», — признал он.

Такое положение дел идет вразрез с заявлениями шефа Пентагона Ллойда Остина и представителя Белого дома Джона Кирби о том, что украинские военные получают достаточную подготовку и способны противостоять российским вооруженным силам, отметил бывший военный.

«Видно, что они морально дистанцированы от настоящих страданий, потому что страдания эти ложатся на плечи украинского народа, а не американцев. И именно так они планируют выйти сухими из воды», — заключил Бирдсли.

В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина за месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.