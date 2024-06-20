Жительницу Хабаровска задержали за подготовку диверсий

Установлено, что горожанка по собственной инициативе через интернет связалась с представителями спецслужб Украины и предложила содействие в организации диверсионно-террористических акций на объектах органов государственной власти.
«В рамках полученного задания злоумышленница собрала и передала представителям украинских спецслужб информацию, которая может быть использована против безопасности Российской Федерации», — сказано в сообщении краевого УФСБ.
Уголовное дело расследуется следователями Федеральной службы безопасности.