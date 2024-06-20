Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Хабаровска задержали за подготовку диверсий

В отношении жительницы Хабаровска возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, сообщили в региональном УФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

Установлено, что горожанка по собственной инициативе через интернет связалась с представителями спецслужб Украины и предложила содействие в организации диверсионно-террористических акций на объектах органов государственной власти.

«В рамках полученного задания злоумышленница собрала и передала представителям украинских спецслужб информацию, которая может быть использована против безопасности Российской Федерации», — сказано в сообщении краевого УФСБ.

Уголовное дело расследуется следователями Федеральной службы безопасности.