В Пермском крае простятся с 22-летним Кириллом Мосягиным, погибшим на СВО

Прощание с 22-летним Кириллом Мосягиным, погибшим на СВО, состоится в Кудымкарском округе Пермского края 21 июня, рассказали в местной администрации.
Кирилл родился 11 апреля 2002 года в деревне Софонкова Кудымкарского округа. Закончил Пешнигортскую среднюю школу, затем поступил в Коми-Пермяцкий профессионально — педагогический колледж Кудымкара, где выучился на электрика.
В 2022 году молодого человека призвали в ряды вооруженных сил России. В какой-то момент срочник принял решение подписать контракт с минобороны РФ. После этого его направили в зону СВО.
В июне 2024 года стало известно, что Кирилл Мосягин погиб, исполняя свой воинский долг.
«Наш земляк показал пример мужества и самоотверженности, проявил себя, как настоящий герой. Он до конца остался верным воинской присяге», — говорится в сообщении местных властей.
Те, кто знал Кирилла, говорят, что он был приветливым и добрым парнем. Молодой мужчина любил всё, что связано с техникой, и мечтал о собственном автосервисе. Для родных он всегда был поддержкой и опорой.
Митинг, посвящённый памяти погибшего, состоится 21 июня в Пешнигортском сельском культурно-досуговом центре на улице Голева, 15. Начало траурного мероприятия запланировано на 12:00.