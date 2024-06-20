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В Пермском крае простятся с 22-летним Кириллом Мосягиным, погибшим на СВО

Он подписал контракт с минобороны РФ.

Источник: Соцсети

Прощание с 22-летним Кириллом Мосягиным, погибшим на СВО, состоится в Кудымкарском округе Пермского края 21 июня, рассказали в местной администрации.

Кирилл родился 11 апреля 2002 года в деревне Софонкова Кудымкарского округа. Закончил Пешнигортскую среднюю школу, затем поступил в Коми-Пермяцкий профессионально — педагогический колледж Кудымкара, где выучился на электрика.

В 2022 году молодого человека призвали в ряды вооруженных сил России. В какой-то момент срочник принял решение подписать контракт с минобороны РФ. После этого его направили в зону СВО.

В июне 2024 года стало известно, что Кирилл Мосягин погиб, исполняя свой воинский долг.

«Наш земляк показал пример мужества и самоотверженности, проявил себя, как настоящий герой. Он до конца остался верным воинской присяге», — говорится в сообщении местных властей.

Те, кто знал Кирилла, говорят, что он был приветливым и добрым парнем. Молодой мужчина любил всё, что связано с техникой, и мечтал о собственном автосервисе. Для родных он всегда был поддержкой и опорой.

Митинг, посвящённый памяти погибшего, состоится 21 июня в Пешнигортском сельском культурно-досуговом центре на улице Голева, 15. Начало траурного мероприятия запланировано на 12:00.