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Травников обозначил задачи Сибирского транспортного форума в Новосибирске

Мероприятие проходит с 19 по 21 июня в столице Сибири.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

19 июня 2024 года в Новосибирске начал работу Международный Сибирский транспортный форум. В день открытия перед участниками выступил губернатор НСО.

По словам Андрея Травникова, главная задача форума — обосновать важность развития проектов транспортной инфраструктуры для экономики России. Это может ускорить темпы экономического роста регионов.

Губернатор заметил, что особенно важно провести эту работу в период составления новых национальных проектов. Он надеется, что на площадках форума найдут аргументы для формирования инфраструктурных транспортных объектов.

В Международном Сибирском транспортном форуме принимают участие свыше 50 организаций и 5 тысяч человек. Масштабное мероприятие проходит в «Новосибирском Экспоцентре», последний день работы — 21 июня.