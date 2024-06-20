Травников обозначил задачи Сибирского транспортного форума в Новосибирске

19 июня 2024 года в Новосибирске начал работу Международный Сибирский транспортный форум. В день открытия перед участниками выступил губернатор НСО.
По словам Андрея Травникова, главная задача форума — обосновать важность развития проектов транспортной инфраструктуры для экономики России. Это может ускорить темпы экономического роста регионов.
Губернатор заметил, что особенно важно провести эту работу в период составления новых национальных проектов. Он надеется, что на площадках форума найдут аргументы для формирования инфраструктурных транспортных объектов.
В Международном Сибирском транспортном форуме принимают участие свыше 50 организаций и 5 тысяч человек. Масштабное мероприятие проходит в «Новосибирском Экспоцентре», последний день работы — 21 июня.