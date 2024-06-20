Кожемяко прокомментировал договор Путина с Ким Чен Ыном

Губернатор Приморья, находившийся в составе российской делегации во время государственного визита в КНДР под руководством президента РФ, подчеркнул, что этот документ открывает новые перспективы для взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. По словам Кожемяко, Договор подчеркивает независимость путей, выбранных Россией и КНДР, а также предусматривает взаимопомощь в случае агрессии со стороны третьих стран и расширение транспортной доступности между Приморьем и Северной Кореей.