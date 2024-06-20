Кожемяко прокомментировал договор Путина с Ким Чен Ыном

«Договор подчеркивает независимый путь, по которому идут Россия и КНДР, взаимопомощь в случае агрессии какого-либо государства. Главное — он дает возможность глубже интегрироваться в культурные, образовательные, туристические проекты, которые мы ведем», — прокомментировал событие Олег Кожемяко в своем официальном телеграм-канале.
Губернатор Приморья, находившийся в составе российской делегации во время государственного визита в КНДР под руководством президента РФ, подчеркнул, что этот документ открывает новые перспективы для взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. По словам Кожемяко, Договор подчеркивает независимость путей, выбранных Россией и КНДР, а также предусматривает взаимопомощь в случае агрессии со стороны третьих стран и расширение транспортной доступности между Приморьем и Северной Кореей.
Олег Кожемяко также выразил уверенность в том, что шаги, начатые в начале текущего года по обмену туристами, детьми, спортивными и культурными программами, будут продолжены на более высоком уровне.
«Наш ближайший сосед всегда желанный гость в Приморье», — подытожил глава региона.
Ранее «ФедералПресс» сообщал мнение военного аналитика о том, что соглашение России и КНДР может помочь в СВО.