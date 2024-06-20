Вашингтон
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кожемяко прокомментировал договор Путина с Ким Чен Ыном

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня, ФедералПресс. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил свое мнение о новом этапе сотрудничества между Россией и КНДР. Подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между президентом России Владимиром Путиным и председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном состоялось 18 июня в Пхеньяне.

Источник: РИА "Новости"

«Договор подчеркивает независимый путь, по которому идут Россия и КНДР, взаимопомощь в случае агрессии какого-либо государства. Главное — он дает возможность глубже интегрироваться в культурные, образовательные, туристические проекты, которые мы ведем», — прокомментировал событие Олег Кожемяко в своем официальном телеграм-канале.

Губернатор Приморья, находившийся в составе российской делегации во время государственного визита в КНДР под руководством президента РФ, подчеркнул, что этот документ открывает новые перспективы для взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. По словам Кожемяко, Договор подчеркивает независимость путей, выбранных Россией и КНДР, а также предусматривает взаимопомощь в случае агрессии со стороны третьих стран и расширение транспортной доступности между Приморьем и Северной Кореей.

Олег Кожемяко также выразил уверенность в том, что шаги, начатые в начале текущего года по обмену туристами, детьми, спортивными и культурными программами, будут продолжены на более высоком уровне.

«Наш ближайший сосед всегда желанный гость в Приморье», — подытожил глава региона.

Ранее «ФедералПресс» сообщал мнение военного аналитика о том, что соглашение России и КНДР может помочь в СВО.