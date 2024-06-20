В сентябре Хабаровский край будет голосовать три дня

Практика многодневных выборов хорошо зарекомендовала себя и на федеральном, и на региональном, и на местном уровнях. У большего числа людей есть возможность выразить свою волю. Например, президентские выборы проводились с 15 по 17 марта этого года. А прошлой осенью мэра Хабаровска горожане выбирали два дня: 9 и 10 сентября.