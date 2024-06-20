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В сентябре Хабаровский край будет голосовать три дня

Решение об этом приняла региональная избирательная комиссия.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае голосование на предстоящих в сентябре 2024 года выборах продлится три дня. Избирателей на участках будут ждать 6, 7 и 8 сентября. Решение об этом принято крайизбиркомом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Практика многодневных выборов хорошо зарекомендовала себя и на федеральном, и на региональном, и на местном уровнях. У большего числа людей есть возможность выразить свою волю. Например, президентские выборы проводились с 15 по 17 марта этого года. А прошлой осенью мэра Хабаровска горожане выбирали два дня: 9 и 10 сентября.

В сентябре этого года трёхдневным голосованием в Хабаровском крае должны завершиться 43 избирательные компании. Главные среди них выборы депутатов восьмого созыва Законодательной думы региона и досрочные выборы губернатора Хабаровского края. На момент публикации этой заметки, судя по данным официального сайта крайизбиркома, политические партии выдвинули шесть кандидатов.

Помимо этих двух выборов регионального уровня в Хабаровском крае пройдёт 41 избирательная кампания в органы местного самоуправления. Среди них выборы мэра Комсомольска-на-Амуре, городских дум этого города и краевой столицы, глав семи посёлков и сёл, 31 собрания и советов районных и поселковых депутатов.