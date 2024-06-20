Япония обвинила РФ в нарушении резолюций Совбеза ООН из-за сотрудничества с КНДР

ТОКИО, 20 июня. /ТАСС/. Япония в очередной раз обвинила Россию в том, что она якобы нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, сотрудничая с КНДР. Эта тема поднималась на регулярной пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсимасы Хаяси.
Хаяси, в частности, утверждал, что Россия «очевидным образом нарушает резолюции Совета Безопасности ООН», якобы закупая у КНДР вооружения. Генсек японского кабмина также выразил обеспокоенность в связи с якобы имеющим место военно-техническим сотрудничеством между РФ и КНДР. «Мы крайне обеспокоены влиянием, которое [это сотрудничество] может оказать на обстановку с безопасностью в регионе и вокруг нашей страны», — сказал он.
В то же время он воздержался от прямых комментариев по поводу содержания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, подписанного лидерами двух государств. Он также пообещал, что Япония в тесном сотрудничестве с международным сообществом продолжит добиваться всестороннего соблюдения резолюций Совбеза ООН в отношении КНДР, направленных на отказ Пхеньяна от развития ракетно-ядерной программы.
Москва неоднократно и категорически отвергала обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве с Пхеньяном. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл подобные утверждения слухами.
Президент РФ Владимир Путин