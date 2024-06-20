Япония обвинила РФ в нарушении резолюций Совбеза ООН из-за сотрудничества с КНДР

В то же время он воздержался от прямых комментариев по поводу содержания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, подписанного лидерами двух государств. Он также пообещал, что Япония в тесном сотрудничестве с международным сообществом продолжит добиваться всестороннего соблюдения резолюций Совбеза ООН в отношении КНДР, направленных на отказ Пхеньяна от развития ракетно-ядерной программы.