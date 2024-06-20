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В Госдуме рассказали о дальнейшей судьбе книг иноагентов

Книги авторства граждан, признанных иноагентами в России, не будут выкладывать на полки в библиотеках. Их могут передать в специальные хранилища, где доступ к произведениям будут иметь только специалисты. Соответствующий законопроект поддержал комитет Госдумы по культуре, пишет «Парламентская газета».

Источник: РИА "Новости"

«Просто изъять эти книги мы сейчас не имеем права — действует закон о цензуре, — объяснила член комитета по культуре Ольга Германова. — Но, выставляя произведения на видном месте в читальном зале, мы пропагандируем этих писателей. Есть люди, которые приходят и спрашивают такие книги, не выдать их сейчас библиотекари не имеют права».

Депутаты обратились в Минкульт с просьбой внести в законопроект уточнения ко второму чтению. Пока неясно, как ограничивать доступ к книгам иноагентов, террористов и экстремистов. Однако уничтожать книги не будут, их могут передать на хранение в специальные хранилища.

«Но запретный плод сладок: все, что будем прятать, будет очень востребовано. Поэтому разумное ограничение рекламы таких книг — это то, о чем мы говорим», — заявил первый зампред комитета по культуре Александр Шолохов.