В Госдуме рассказали о дальнейшей судьбе книг иноагентов

«Просто изъять эти книги мы сейчас не имеем права — действует закон о цензуре, — объяснила член комитета по культуре Ольга Германова. — Но, выставляя произведения на видном месте в читальном зале, мы пропагандируем этих писателей. Есть люди, которые приходят и спрашивают такие книги, не выдать их сейчас библиотекари не имеют права».