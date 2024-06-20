Путину вручили высшую госнаграду КНДР

Орден Ким Ир Сена учредили в 1972 году по случаю шестидесятилетия основателя Северной Кореи по предложению его сына Ким Чен Ира одновременно с «Кимирсеновской премией». Сам Ким Чен Ир был награжден этим орденом трижды: в 1978, 1982 и 1992 годах.