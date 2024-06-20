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Путину вручили высшую госнаграду КНДР

СЕУЛ, 20 июн — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину вручили высшую награду КНДР, орден Ким Ир Сена, сообщило северокорейское радио «Голос Кореи».

Источник: РИА "Новости"

«Центральный комитет Трудовой партии Кореи, Госсовет и Президиум Верховного народного собрания КНДР постановили присвоить орден Ким Ир Сена, высший орден КНДР, Президенту России Владимиру Владимировичу Путину», — сообщает радио.

Награду вручили за огромные заслуги в поднятии и развитии дружеских и братских отношений КНДР и России до стратегических партнерских и нерушимых союзнических отношений и за открытие новой страницы корейско-российской дружбы.

Церемония вручения состоялась 19 июня.

Орден Ким Ир Сена учредили в 1972 году по случаю шестидесятилетия основателя Северной Кореи по предложению его сына Ким Чен Ира одновременно с «Кимирсеновской премией». Сам Ким Чен Ир был награжден этим орденом трижды: в 1978, 1982 и 1992 годах.

Награду также вручают учреждения и организации, в частности, образовательные, такие как Университет имени Ким Ир Сена, СМИ, например, «Нодон Синмун» и ЦТАК, промышленные предприятия, в частности, Пхеньянский электровозостроительный завод.

Путин Владимир