В МИД прокомментировали неучастие Армении в заседании СМИД ОДКБ

«Мы рассчитываем, что наши армянские партнеры, а мы остаемся союзниками, все-таки придут к пониманию того, что наиболее эффективным методом обеспечения региональной безопасности является сотрудничество между региональными государствами, и площадка ОДКБ дает для этого все возможности», — сказал Галузин.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным. В феврале 2024 года он говорил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте армянский премьер сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ. В частности, 31 мая Армения не принимала участие в совете министров обороны, проходившем в Алма-Ате.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.