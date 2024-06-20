В МИД прокомментировали неучастие Армении в заседании СМИД ОДКБ

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным. В феврале 2024 года он говорил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте армянский премьер сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ. В частности, 31 мая Армения не принимала участие в совете министров обороны, проходившем в Алма-Ате.