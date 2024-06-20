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Михаил Афанасьев лично помог 9 симферопольцам

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев провёл личный приём граждан, в ходе которого к нему обратились 9 симферопольцев.

Среди вопросов — обращения граждан по теме выделения земельных участков для ИЖС ветеранам боевых действий, строительства канализации, незаконного строительства объектов и элементов благоустройства, ремонта дорожного полотна, а также благоустройство придомовых территорий.

По итогам проведённого приёма граждан всем заявителям дана подробная информация по интересующим вопросам. В некоторых случаях для более углублённого и детального рассмотрения вопросов сформированы рабочие группы. Исполнение поручений по обращениям граждан находится на личном контроле Михаила Афанасьева, сообщает мэрия.