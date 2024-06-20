Михаил Афанасьев лично помог 9 симферопольцам

По итогам проведённого приёма граждан всем заявителям дана подробная информация по интересующим вопросам. В некоторых случаях для более углублённого и детального рассмотрения вопросов сформированы рабочие группы. Исполнение поручений по обращениям граждан находится на личном контроле Михаила Афанасьева, сообщает мэрия.