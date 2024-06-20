«Это неразумно»: во Франции неожиданно высказались об Украине

В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона «выбросила» все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией, издав такой указ. Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.