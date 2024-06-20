В России хотят ужесточить требования к продаже сим-карт.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который направлен на укрепление безопасности граждан и призван существенно сократить возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи.
Из документа следует, что после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения об абоненте для размещения в его личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Кроме того, абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал.
«Предложенные меры послужат в том числе укреплению антитеррористической безопасности и помогут защитить граждан от мобильных мошенников, которые используют несовершенство закона, чтобы уходить от ответственности», — заявил соавтор поправок, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.