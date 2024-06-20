В России хотят ужесточить требования к продаже сим-карт.

Из документа следует, что после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения об абоненте для размещения в его личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Кроме того, абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал.